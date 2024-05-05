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12:20, 5 мая 2024Спорт

Украина потребовала отстранить российских гребцов от Олимпиады

Украина выступила против допуска россиян к отбору на Игры-2024

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Украинские спортивные власти направили в Международный олимпийский комитет (МОК) письмо с требованием не пускать на Олимпийские игры в Париж российских гребцов. Об этом говорится на официальном сайте Национального олимпийского комитета Украины (НОК).

«В рекомендациях МОК четко говорится, что команды атлетов с российским или белорусским паспортом не могут быть допущены. Просим учесть эту информацию и принять все возможные меры, чтобы предотвратить участие команд российских и белорусских атлетов в олимпийских квалификациях», — говорится в сообщении.

Девять российских гребцов с 8 по 9 мая должны принять участие в отборочном турнире, на котором у них будет возможность завоевать лицензии для выступления на Олимпиаде в Париже.

В апреле Международная федерация каноэ (ICF) допустила российских спортсменов до турниров в нейтральном статусе. В ICF заявили, что решение было принято после консультаций с международным сообществом.

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      Илья Костин
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