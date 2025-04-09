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07:29, 9 апреля 2025Россия

Стало известно о новом элементе тактики российских операторов БПЛА в Белгородской области

Операторы БПЛА в Белгородской области используют дроны большой грузоподъемности
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

У границы Белгородской области передовые группы операторов беспилотников начали использовать новый элемент тактики. Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».

«Новым элементом тактики наших передовых групп операторов БПЛА становится применение дронов большой грузоподъемности, способных нести танковые мины и иные тяжелые средства поражения личного состава и техники», говорится в сообщении.

Там уточняется, что такие беспилотники — аналог украинской «Бабы Яги», которая управляется через спутниковую систему связи «Старлинк». По последним данным, в белгородском приграничье противник не оставляет попыток перебросить дополнительные силы через границу в район Поповки и Демидовки.

Днем ранее, 8 апреля, стало известно, что ВС России накрыли спецгруппу ВСУ в Белгородской области. Тогда сообщалось, что российские военные продолжают зачистку Поповки и уничтожают бойцов ВСУ. Россия уже выбила противника из Демидовки. Кремль, отвечая на вопрос о нахождении украинских военных на территории Белгородской области, никаких комментариев не дал и переадресовал вопрос в Минобороны России.

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