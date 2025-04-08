«РВ»: Армия России накрыла спецгруппу ВСУ в Белгородской области

Вооруженные силы (ВС) России накрыли спецгруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

«Армия России завершает разгром ВСУ в белгородской Поповке. Российские войска зачищают Поповку, уничтожив множество боевиков ВСУ», — указано в сообщении.

Отдельно подчеркивается, что армия России выбила украинцев из села Демидовка. При этом ВСУ продолжают держать некоторые опорные пункты, идут ожесточенные бои.

Ранее оставшуюся под контролем ВСУ территорию Курской области показали на карте. На ней видно, что Киев контролирует лишь узкую полосу на границе с Украиной.