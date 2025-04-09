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13:21, 9 апреля 2025Россия

Стало известно о возможной службе российского генерала в штурмовом отряде

Проект военкора Пегова Wargonzo: Генерал Попов возглавит штурмовой отряд на СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Иван Попов

Иван Попов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Генерал Иван Попов возглавит подразделение штурмовиков в зоне специальной военной операции (СВО). О возможной службе высшего офицера в штурмовом отряде стало известно из сообщения проекта военкора Семена Пегова WarGonzo в Telegram.

В свою очередь, военный корреспондент Александр Коц сообщил, что точных данных о должности, которую займет генерал, пока не поступало. «В какой должности и на каком направлении он будет служить — пока не поясняется», — написал в блоге журналист.

Комментируя возможную службу генерала в штурмовом отряде, военный волонтер Алексей Живов заявил, что вместе с Поповым в подразделение захочет записаться половина российских военнослужащих.

О решении отправить проходящего по делу о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге генерала Попова на СВО стало известно сегодня, 9 апреля. С соответствующей просьбой он обращался к президенту России Владимиру Путину. В марте сообщалось, что генерала уволили из рядов Вооруженных сил.

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