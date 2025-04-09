Священник из ружья сбил беспилотники ВСУ при эвакуации раненых в Курской области

ТАСС: Священник при эвакуации раненых в Курской области сбил БПЛА из ружья

Священник Курской епархии иерей Игорь (Васюков) сбил из ружья беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время эвакуации раненых в Курской области. О том, как это было, священнослужитель рассказал ТАСС.

«У меня в буханке, по-моему, девять человек сидели, даже в багажном отсеке мы посадили мужчину на коляске. Когда ты едешь один, ты понимаешь, что там как Бог даст и управит, но когда ты едешь и отвечаешь за людей, которых везешь, а я, тем более, ехал последний, я чувствовал ответственность за людей, которых я вывожу», — вспомнил священник.

Он подчеркнул, что права на ошибку во время эвакуации у него не было. Мужчина выскочил из машины и сбил летательные аппараты, которые преследовали его эвакуационный автомобиль. По его словам, невозможно увернуться от атакующего дрона, поэтому в любом случае священники вынуждены отстреливаться, иначе беспилотник прилетит прямо в машину.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ в Курской области угрожали расстрелом православному священнику отцу Евгению. Другой священнослужитель Александр Зинченко рассказывал, что беспилотники ВСУ мешали вывозить святыни из курского храма в приграничном селе Уланок.