Священник заявил о мешавших вывозить святыни из храма в Курской области дронах ВСУ

Протоиерей Зинченко: БПЛА ВСУ мешали вывозить святыни из храма Курской области

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) мешали вывозить святыни из храма в Курской области в селе Уланок. Об этом заявил военный священник, протоиерей Александр Зинченко, его цитирует ТАСС.

«Мы, когда в храме находились, дроны были снаружи. Те, кто со мной ездил, пытались также сбивать, но они [дроны] были на оптоволокне. Мы длительный период там [в храме] сидели, потому что не могли выйти из-за беспилотников»,— рассказал священник.

Он вспомнил, как беспилотники пытались атаковать российского военныого, который довез священников до храма, чтобы те смогли упаковать там вещи. Дроны удалось сбить.

По информации Курской епархии, храм Рождества Христова в селе Уланок, о котором рассказывал Зинченко, заложили в 1851 году. ВСУ обстреляли его в ноябре 2024 года.

Ранее сообщалось, что ВСУ сожгли православную церковь в Погребках Курской области. Украинские военные впоследствии получили жесточайший отпор, сообщил боец группировки войск «Север».