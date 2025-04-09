Сын Трампа посетит критикуемую в США европейскую страну в преддверии выборов

Axios: Дональд Трамп-младший посетит Румынию в преддверии президентских выборов

Сын президента США Дональд Трамп-младший посетит Румынию в преддверии президентских выборов для участия в деловом мероприятии Trump Business Vision 2025. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник.

«Дональд Трамп-младший посетит Румынию в конце этого месяца, незадолго до президентских выборов в стране, которые состоятся после многомесячной задержки», — говорится в материале.

По словам собеседника издания, Трамп-младший планирует провести лекции в рамках тура, организованного Salem Media. Сын американского президента не собирается встречаться с должностными лицами правительства страны ни публично, ни в частном порядке.

Отмечается, что в рамках поездки предприниматель также посетит Болгарию, Чехию, Венгрию, Сербию и Словакию.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал решение Конституционного суда Румынии отменить итоги первого тура президентских выборов, где лидировал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. По словам Вэнса, отмена итогов выборов была основана на «хлипких подозрениях».

Американский миллиардер и глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск назвал бардаком задержание кандидата в президенты Румынии Джорджеску, которого обвинили в якобы связях с Россией.