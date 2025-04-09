Трамп рассказал о желании Китая заключить сделку с США

Трамп: Китай хочет заключить сделку с США, но не знает, как это сделать

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Китай хочет заключить сделку с США, но не знает, как это сделать. Об этом политик рассказал журналистам, пишет РИА Новости.

«Китай хочет заключить сделку. Они просто не знают, как это сделать», — подчеркнул он.

Вместе с тем Трамп добавил, что считает Китай «самым большим нарушителем» в истории после решения повысить пошлины на товары из КНР.

Ранее Дональд Трамп в соцсетях сообщил, что он поднял импортные пошлины для Китая до 125 процентов. По его словам, повышенные тарифы вступают в силу немедленно.

До этого китайские власти уже дважды обратились во Всемирную торговую организацию с целью разрешить возникшие из-за таможенных тарифов США разногласия. Последнее обращение затронуло ужесточение таможенных тарифов до 104 процентов от рыночной стоимости продукции.