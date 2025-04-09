Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:42, 9 апреля 2025Мир

Трамп рассказал о желании Китая заключить сделку с США

Трамп: Китай хочет заключить сделку с США, но не знает, как это сделать
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Al Drago / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Китай хочет заключить сделку с США, но не знает, как это сделать. Об этом политик рассказал журналистам, пишет РИА Новости.

«Китай хочет заключить сделку. Они просто не знают, как это сделать», — подчеркнул он.

Вместе с тем Трамп добавил, что считает Китай «самым большим нарушителем» в истории после решения повысить пошлины на товары из КНР.

Ранее Дональд Трамп в соцсетях сообщил, что он поднял импортные пошлины для Китая до 125 процентов. По его словам, повышенные тарифы вступают в силу немедленно.

До этого китайские власти уже дважды обратились во Всемирную торговую организацию с целью разрешить возникшие из-за таможенных тарифов США разногласия. Последнее обращение затронуло ужесточение таможенных тарифов до 104 процентов от рыночной стоимости продукции.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поднял импортные пошлины для Китая до 125 процентов

    Трамп назвал Китай самым большим нарушителем в истории

    ВС России взяли под контроль населенный пункт в Сумской области

    Футболист получил черепно-мозговую травму после избиения в бане

    Трамп рассказал о желании Китая заключить сделку с США

    В ВТО предупредили о последствиях разделения мировой экономики на два блока

    Украинский прокурор-уклонист устроился работать в военкомат

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» попыталась избавиться от бикини на фотосессии

    В США заявили о срыве сделки по TikTok

    Зеленский заявил о готовности Киева купить у США большой пакет оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше