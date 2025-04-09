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14:32, 9 апреля 2025Наука и техника

На Windows 11 сломался драйвер безопасности

В Windows 11 из-за драйвера безопасности возникла критическая ошибка
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: NguyenDucQuang / Getty Images

Пользователи Windows 11 пострадали из-за несовместимости обновления с драйвером безопасности. На это обратило внимание издание ZDNet.

Проблема возникла с обновлением Windows 11 24H2, которое появилось еще в октябре 2024 года. В корпорации Microsoft рассказали, что неполадки могут возникнуть, если апдейт был установлен на компьютере с действующим драйвером от SenseShield Technology, который обеспечивает шифрование для определенного программного обеспечения (ПО).

Специалисты отметили, что если драйвер был установлен на ПК, обновленном до Windows 11 24H2, то могут возникнуть внезапные перезагрузки, появиться критическая ошибка BSoD или прочие поломки. В Microsoft отреагировали на проблему и заблокировали выпуск обновления 24H2 для компьютеров с драйвером от SenseShield Technology.

По словам журналистов ZDNet, в качестве временного решения проблемы пользователи могут удалить обновление 24H2 и откатиться до предыдущей версии ОС. «С момента своего выпуска в октябре прошлого года Windows 11 24H2 страдает от множества ошибок и проблем», — подытожили авторы.

В начале апреля корпорация Microsoft начала призывать владельцев компьютеров с Windows 10 как можно быстрее отказаться от использования своих устройств. В компании предупредили, что в октябре ОС перестанет получать бесплатные обновления.

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