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20:53, 7 апреля 2025Наука и техника

Microsoft призвала пользователей Windows 10 выкинуть свои ПК

Microsoft призвала владельцев ПК с Windows 10 утилизировать свои устройства
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Christian Wiediger / Unsplash

Корпорация Microsoft начала призывать владельцев персональных компьютеров (ПК) с Windows 10 как можно быстрее отказаться от использования своих устройств. На это обратило внимание издание DevX.

Журналисты медиа заметили, что Microsoft по официальным каналам начала предлагать пользователям утилизировать свои компьютеры. По словам авторов медиа, в компании призывают по сути выкинуть свои девайсы, но сделать это «цивилизованно» — продать их на вторичном рынке или отдать на переработку, обменяв с доплатой на новый ПК с Windows 11.

Авторы медиа напомнили, что ранее Microsoft предложила пользователям платную подписку, с которой они за 30 долларов, или около 2,6 тысячи рублей, еще год будут получать обновления и патчи безопасности для Windows 10. Однако, как заметили журналисты, в корпорации не считают этот вариант наилучшим, так как рано или поздно пользователям все равно придется купить новый ПК.

В материале говорится, что после 14 октября — дата прекращения поддержки Windows 10 — продать старый компьютер на сайтах с объявлениями будет сложнее из-за повышенного предложения. «Пользователям рекомендуется сделать переход как можно раньше, чтобы избежать рисков, связанных с неподдерживаемыми устройствами», — заметили авторы DevX.

Ранее журналисты издания Neowin назвали видеоигры главной причиной роста популярности операционной системы Windows 11. Они заметили, что всего за месяц (с марта по апрель) доля Windows 11 среди геймеров выросла на 11,24 процента — до 55,34 процентов.

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