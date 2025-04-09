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12:32, 9 апреля 2025Россия

В Госдуме одним арабским словом отреагировали на отправку генерала Попова на СВО

Депутат ГД Попов об отправке генерала Ивана Попова на СВО: Иншалла
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Депутат Госдумы Евгений Попов арабским словом «иншалла» отреагировали на отправку генерала Ивана Попова на специальную военную операцию (СВО). Пост с таким содержанием он опубликовал в Telegram.

О решении отправить проходящего по делу о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге генерала Попова на СВО стало известно сегодня, 9 апреля.

По версии следствия, Попов причастен к хищению на сумму более 114 миллионов рублей металлоконструкций, которые предназначались для защиты территории Запорожья.

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