В Госдуме одним арабским словом отреагировали на отправку генерала Попова на СВО

Депутат ГД Попов об отправке генерала Ивана Попова на СВО: Иншалла

Депутат Госдумы Евгений Попов арабским словом «иншалла» отреагировали на отправку генерала Ивана Попова на специальную военную операцию (СВО). Пост с таким содержанием он опубликовал в Telegram.

О решении отправить проходящего по делу о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге генерала Попова на СВО стало известно сегодня, 9 апреля.

По версии следствия, Попов причастен к хищению на сумму более 114 миллионов рублей металлоконструкций, которые предназначались для защиты территории Запорожья.