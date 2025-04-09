В МИД узнали о подготовке Франции и Британии к военной интервенции в Одессу

Захарова: Франция и Британия готовят военную интервенцию в Одессу

Франция и Великобритания готовят параметры возможной военной интервенции в Одессу, именно эти планы обсуждались на встрече начальников генштабов западных стран в Киеве. Такое заявление сделала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, 4-5 апреля начальники генштабов Украины, Британии и Франции провели совещание с целью определения, как они это назвали, «оперативных планов возможного размещения на украинской территории многонационального миротворческого контингента».

«По сути, речь шла о параметрах будущей французско-британской интервенции в черноморские порты Украины, в первую очередь в Одессу», — отметила дипломат.

6 марта сообщалось, что начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин обсудил с главами Генштабов Украины и Франции отправку миротворцев в зону конфликта. По информации Минобороны Британии, руководители штабов рассмотрели структуру и размер будущих сил по поддержанию безопасности на Украине.