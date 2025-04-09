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13:45, 9 апреля 2025Экономика

В России подготовили проект условия возвращения иностранных компаний

Чебесков: Проект условий для возвращения иностранных компаний в РФ подготовлен
Вячеслав Агапов

Фото: freepik

В России подготовили проект условий для возвращения иностранных компаний. Об этом заявил замглавы Министерства финансов Иван Чебесков, его слова приводит газета «Ведомости».

По словам представителя ведомства, обсуждение соответствующего документа на правительственной комиссии планируется на этой неделе. Условия выхода зарубежного бизнеса из России останутся прежними.

«На площадке правкомиссии обсудим проект», — подчеркнул Чебесков.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор пока не получал запросов о возвращении в РФ иностранных финансовых компаний. «Никакой конкретики мы не видим, но, как уже было сказано правительством, все это будет делаться с учетом национальных интересов», — сказала она на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.

Разработать механизм возвращения иностранных компаний в Россию поручил правительству и профильным министерствам президент РФ Владимир Путин. Он пояснил, что фирмам, продавшим свои активы с большой скидкой, не должно предоставляться каких-либо привилегий и призвал власти сделать процедуру возвращения ушедших из страны брендов «максимально прозрачной».

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