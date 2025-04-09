В России повисший на бельевых веревках беспилотник сняли на видео

Повисший на бельевых веревках в Ростовской области БПЛА сняли на видео

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), повисший на веревках в городе Аксае Ростовской области, сняли на видео. Ролик опубликовал телеканал «ДОН24» в Telegram.

На кадрах видно дрон черного цвета, повисший в метре от стены жилого дома. Предположительно, речь идет о беспилотнике, выполненном по аэродинамической схеме «летающее крыло».

Нес ли беспилотник заряд, не установлено. При этом из-за риска его детонации жильцов дома эвакуировали. Их временно разместят на базе дома культуры.

В ночь на 9 апреля Украина атаковала Россию десятками БПЛА. По данным Минобороны, в небе над 11 регионами было сбито 158 беспилотников, почти половина из них — над Краснодарским краем.