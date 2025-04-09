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12:53, 9 апреля 2025Россия

В России заявили о планируемой Белоусовым большой чистке

Эксперт Михайлов: Министр обороны Белоусов хочет добраться до корней коррупции
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Министр обороны России Андрей Белоусов хочет добраться до корней коррупции. Предположения о новой фазе чисток, направленных на этот раз на подрядчиков, нарушающих сроки, прокомментировал «Царьграду» военный эксперт Евгений Михайлов.

Ранее Министерство обороны РФ подало исковое заявление на 115 миллионов рублей к компании «Ангстрем», специализирующейся на создании программного обеспечения военного и специального назначений.

«Я думаю, это первые ласточки. Мы сейчас видели, как Генпрокуратура занимается возвратом украденной собственности на миллиарды, триллионы рублей у тех, кто незаконно приобрел имущество. И я думаю, что Минобороны сейчас также приступит к подобным действиям, более того, постепенно, не ломая сразу коррупционных связок или же иных», — высказался специалист.

По его словам, Белоусов, вероятно, будет подбираться к основам коррупции, «которая десятилетиями была в Минобороны». Он считает, что дело в итоге может дойти и до тех, кто давно вышел на заслуженный отдых. «В общем, постепенно машина раскручивается», — резюмировал Михайлов.

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До этого Министерство обороны обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к компании «Центральное морское конструкторское бюро (ЦМКБ) "Алмаз"». С организации, занимающейся проектированием боевых кораблей, ведомство требует взыскать неустойку в размере более 11,5 миллиона рублей.

Между тем президент Международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров предрекал чистки в Минобороны среди «27-летних генералов» с приходом на пост главы ведомства Андрея Белоусова. Гончарову показалось подозрительным, что звания были присвоены «молодым специалистам».

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