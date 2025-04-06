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08:00, 6 апреля 2025Экономика

Минобороны решило взыскать с проектировщика боевых кораблей миллионы рублей

МО потребовало взыскать с проектировщика боевых кораблей «Алмаз» 11,5 млн рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Татьяна Меель / РИА Новости

Министерство обороны РФ обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к компании «Центральное морское конструкторское бюро (ЦМКБ) "Алмаз"». Соответствующая запись появилась в Картотеке арбитражных дел.

С организации, занимающейся проектированием боевых кораблей, ведомство требует взыскать неустойку в более чем 11,5 миллиона рублей. Подробности иска не раскрываются. Предварительное судебное заседание назначено на 13 мая.

ЦМКБ «Алмаз» — советское и российское конструкторское бюро, специализирующееся на морских, прибрежных, речных кораблях и катерах для Военно-морского флота, Пограничной и Таможенной служб, а также на проектировании десантных кораблей на воздушной подушке, противоминных кораблей, спусковых, транспортных и специализированных доков, паромов, судов для освоения шельфовых месторождений. Ее наиболее известным детищем является корвет проекта 20380, построенный в десяти экземплярах.

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