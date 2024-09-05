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00:32, 5 сентября 2024Наука и техника

Корвет «Резкий» ТОФ попал в книгу рекордов

Корвет «Резкий» ТОФ попал в «Книгу рекордов ВС России»

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Корвет Тихоокеанского флота (ТОФ) России «Резкий» по результатам тренировочных стрельб попал в «Книгу рекордов Вооруженных сил России». Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил командир корвета Евгений Ковалев, передает ТАСС.

«Экипаж выполнил три стрельбы по сверхзвуковой ракете. Одна из этих стрельб попала в "Книгу рекордов Вооруженных сил Российской Федерации"», — сказал командир в ходе посещения президентом пункта базирования Приморской флотилии ТОФ и осмотра корвета.

В пресс-службе флота отметили, что экипаж «Резкого» сбил сверхзвуковую ракету «Москит» в ходе ракетной стрельбы зенитным ракетным комплексом «Редут». Ранее подобные упражнения с «Москитами» не выполняли.

Корвет проекта 20380 «Резкий» вошел в состав флота в 2023 году. Корабль предназначен для борьбы с надводными кораблями и подлодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта. «Резкий» несет комплекс «Уран» с противокорабельными ракетами Х-35.

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      Даниил Иринин
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