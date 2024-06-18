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17:00, 18 июня 2024Наука и техника

Назван срок передачи «Проворного» ВМФ России

Адмирал Моисеев: корвет «Проворный» планируют передать ВМФ в 2026 году

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Многоцелевой корвет «Проворный» проекта 20385 планируют передать Военно-морскому флоту (ВМФ) России в 2026 году. Сроки передачи назвал главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев, пишет РИА Новости.

«Мы сегодня говорили о дальнейших планах этого корабля — конечно, это проведение всех испытаний, как заводских, так и государственных. Мы исходим из того, что в 2025 году все это будет завершено, а в 2026 году корвет будет принят в состав Военно-морского флота России», — сказал он.

«Проворный» получил восемь ячеек универсального корабельного стрельбового комплекса, который позволяет применять крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс». Также в арсенал корабля входят артиллерийские установки, зенитный ракетный комплекс «Редут» и противолодочный комплекс «Пакет-НК».

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Ранее на предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге прошла церемония спуска корвета «Проворный» на воду.

В январе гендиректор Амурского судостроительного завода Михаил Боровский сообщил, что верфь одновременно строит десять боевых кораблей для Тихоокеанского флота, включая четыре корвета проекта 20385.

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      Даниил Иринин
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