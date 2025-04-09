Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:55, 9 апреля 2025Экономика

Влияние пошлин Трампа на мировой рынок нефти оценили

Глава ФНЭБ Симонов счел катастрофической ситуацию на мировом нефтерынке
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Масштабные импортные пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа на продукцию из 185 стран, привели к катастрофической ситуации на мировом рынке нефти. Об этом заявил глава Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов, его слова приводит сайт радиостанции «Говорит Москва».

Столь стремительного падения биржевых цен на нефть не наблюдалось на глобальном рынке последние несколько лет. Главной причиной подобной динамики он назвал «трейдерский страх». Этот фактор позволяет им успевать продавать сырье, пока его стоимость не упала еще сильнее. «Страх работает на все 100 процентов как лучшее средство продажи», — пояснил Симонов.

Материалы по теме:
Трамп снова стал президентом США. Как его возвращение в Белый дом повлияет на экономику США и мира?
Трамп снова стал президентом США.Как его возвращение в Белый дом повлияет на экономику США и мира?
6 ноября 2024
Трамп объявил всему миру торговую войну. Как это отразится на России?
Трамп объявил всему миру торговую войну. Как это отразится на России?
3 апреля 2025

Подобные настроения участников глобального нефтерынка в итоге привели к падению цен на сырье более чем на 10 процентов за последнее время. «На нефтяном рынке происходит катастрофа», — резюмировал глава ФНЭБ. Однако пошлины Трампа пока еще не оказали значительного воздействия на физические объемы сырья, доступного на мировом энергорынке. «Мы наблюдаем буйство медведей, которые бросились отрабатывать шоу Дональда Трампа», — заключил Симонов.

Мировые цены на нефть падают с начала апреля. В ходе торгов в понедельник, 7 апреля, стоимость эталонной североморской марки Brent на лондонской бирже ICE в моменте опустилась до минимальных с весны 2021 года 62,5 доллара за баррель. Схожую динамику демонстрировали и котировки американского сорта WTI. Они снизились до 59,3 доллара. Средний же уровень цен нефти сорта Urals, используемый для налогообложения, упал до минимума с июня 2023 года еще в марте. В первый месяц весны показатель снизился до 58,99 доллара.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Михаил Ефремов вышел из колонии по УДО. Чем он собирается заняться после освобождения?

    НАСА заявило о работе с «Роскосмосом» по затоплению МКС

    Участвовавшего в СВО врача попросили снять свою кандидатуру с выборов в регионе России

    США передали России обвиняемого в мошенничестве россиянина

    На Западе предрекли победу Китая в торговой войне с США

    Влияние пошлин Трампа на мировой рынок нефти оценили

    Спрогнозированы последствия тарифной войны США и Китая для России

    Китай отреагировал на заявление Зеленского о пленении ВСУ китайцев во время боев в ДНР

    Две осужденные женщины сбежали с завода в Ростовской области

    Глава Северной Осетии раскрыл подробности о попытке атаки дронов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше