Влияние пошлин Трампа на мировой рынок нефти оценили

Глава ФНЭБ Симонов счел катастрофической ситуацию на мировом нефтерынке

Масштабные импортные пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа на продукцию из 185 стран, привели к катастрофической ситуации на мировом рынке нефти. Об этом заявил глава Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов, его слова приводит сайт радиостанции «Говорит Москва».

Столь стремительного падения биржевых цен на нефть не наблюдалось на глобальном рынке последние несколько лет. Главной причиной подобной динамики он назвал «трейдерский страх». Этот фактор позволяет им успевать продавать сырье, пока его стоимость не упала еще сильнее. «Страх работает на все 100 процентов как лучшее средство продажи», — пояснил Симонов.

Подобные настроения участников глобального нефтерынка в итоге привели к падению цен на сырье более чем на 10 процентов за последнее время. «На нефтяном рынке происходит катастрофа», — резюмировал глава ФНЭБ. Однако пошлины Трампа пока еще не оказали значительного воздействия на физические объемы сырья, доступного на мировом энергорынке. «Мы наблюдаем буйство медведей, которые бросились отрабатывать шоу Дональда Трампа», — заключил Симонов.

Мировые цены на нефть падают с начала апреля. В ходе торгов в понедельник, 7 апреля, стоимость эталонной североморской марки Brent на лондонской бирже ICE в моменте опустилась до минимальных с весны 2021 года 62,5 доллара за баррель. Схожую динамику демонстрировали и котировки американского сорта WTI. Они снизились до 59,3 доллара. Средний же уровень цен нефти сорта Urals, используемый для налогообложения, упал до минимума с июня 2023 года еще в марте. В первый месяц весны показатель снизился до 58,99 доллара.