Во Франции отреагировали на задержание российского дипломата

Представитель правительства Франции Прима отказалась комментировать задержание

Официальный представитель правительства Франции Софи Прима отказалась комментировать информацию о задержании российского дипломата, прибывшего в парижский аэропорт для участия в мероприятии ЮНЕСКО. Об этом сообщает ТАСС.

«У меня нет информации об этом конкретном эпизоде. Меня об этом не информировали. (...) Но я не в курсе, чтобы у нас сейчас были прекрасные отношения с Россией, поэтому я ничего не знаю об этом деле», — сказала она.

Ранее сообщалось, что французская пограничная служба задержала сотрудницу Министерства иностранных дел России. В связи с произошедшим в МИД РФ был вызван посол Франции, а французской стороне направлена нота протеста.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва рассматривает задержание российской дипломатической сотрудницы как абсолютно недопустимое и решительно осуждает случившееся.