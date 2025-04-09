Водитель в Москве едва не погиб из-за одного маневра на многоэтажной парковке

Водитель джипа в Москве сдал назад на многоэтажной парковке и едва не погиб

Водитель джипа в Москве едва не погиб из-за одного маневра на многоэтажной парковке. Мужчина попытался немного сдать назад, находясь на высоте. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Внедорожник жителя столицы располагался на третьем этаже. По словам автомобилиста, он хотел немного сдать назад, однако из-за гололеда машина соскользнула и чуть не рухнула.

Москвич успел выйти из салона и вызвать сотрудников экстренных служб.

В конце марта машина упала с четвертого этажа парковки на Крылатской улице в Москве. Водителя тогда спасти не удалось. Позже выяснилось, что в авто в момент происшествия находилась педагог училища имени Гнесиных.