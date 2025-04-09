Воробьев извинился за оскорбление девушек и назвал себя идиотом

Алексей Воробьев записал видео с извинениями перед оскорбленными им девушками

Актер и певец Алексей Воробьев принес извинения всем, кого обидел своей речью о красящихся девушках. Об этом артист сообщил в видео, опубликованном на странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Воробьева, он внезапно осознал свою ошибку и почувствовал стыд за свои высказывания.

«Я вдруг понял, каким был идиотом, рассуждая о том, что девушки красятся для кого-то, а не для себя. Я поймал себя на этой мысли, и стало стыдно. Иногда надо позволять человеку ошибиться. Будьте такими, какими вы себя ощущаете ради самих себя», — признался Алексей.

При этом в комментариях многие усомнились в искренности слов артиста, указав на его тон при обращении к подписчицам.

Ранее стало известно, что Алексей Воробьев раскритиковал красящихся девушек. Позже он согласился со своими хейтерами после обвинений в сексизме.