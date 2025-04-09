Врач подсказал неожиданный трюк для быстрого засыпания

Врач скорой Уиттингтон: Воображаемый знак бесконечности поможет при бессоннице

Врач скорой помощи из США Джо Уиттингтон подсказал неожиданный трюк, который поможет избавиться от навязчивых мыслей и быстро заснуть. Его совет приводит Daily Mail.

Чтобы избавиться от бессонницы, специалист посоветовал вытянуть руку над головой и пальцем нарисовать знак бесконечности. Повторять движение нужно до тех пор, пока не появится сонливость, подсказал врач. Следить за воображаемой линией надо только глазами, а голову поворачивать не нужно.

«Это движение активирует вестибулярную систему мозга, которая отвечает за равновесие и движение глаз. Этот способ помогает прервать суету мыслей и отрегулировать работу нервной системы, что способствует более спокойному состоянию ума», — объяснил специалист.

Уиттингтон подчеркнул, что этот трюк не заменяет квалифицированной помощи. При хронических симптомах бессонницы он призвал проконсультироваться с врачом.

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