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20:33, 9 апреля 2025Забота о себе

Врач подсказал неожиданный трюк для быстрого засыпания

Врач скорой Уиттингтон: Воображаемый знак бесконечности поможет при бессоннице
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Врач скорой помощи из США Джо Уиттингтон подсказал неожиданный трюк, который поможет избавиться от навязчивых мыслей и быстро заснуть. Его совет приводит Daily Mail.

Чтобы избавиться от бессонницы, специалист посоветовал вытянуть руку над головой и пальцем нарисовать знак бесконечности. Повторять движение нужно до тех пор, пока не появится сонливость, подсказал врач. Следить за воображаемой линией надо только глазами, а голову поворачивать не нужно.

«Это движение активирует вестибулярную систему мозга, которая отвечает за равновесие и движение глаз. Этот способ помогает прервать суету мыслей и отрегулировать работу нервной системы, что способствует более спокойному состоянию ума», — объяснил специалист.

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Уиттингтон подчеркнул, что этот трюк не заменяет квалифицированной помощи. При хронических симптомах бессонницы он призвал проконсультироваться с врачом.

Ранее врач-терапевт Ольга Корхова предупредила о вреде недосыпа. По ее словам, сон менее семи часов в сутки ослабляет иммунитет и делает организм восприимчивым к инфекциям.

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