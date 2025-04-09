Вяльбе: Молодые люди не идут работать лыжными тренерами за 12 тысяч рублей

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе пожаловалась на тренерские зарплаты в российских лыжах. Ее слова приводит РИА Новости.

Вяльбе рассказала, что сейчас 80 процентов тренеров по лыжным гонкам старше 60 лет. «Молодые люди не идут на работу за 12 тысяч рублей, когда ни выходных, ни проходных. Мы в лыжных гонках отдыхаем 20 дней в году», — заявила она. По мнению главы ФЛГР, после принятия закона о гармонизации спорта ситуация с зарплатами в обычных спортшколах ухудшилась.

Ранее Вяльбе назвала сроки возвращения российских лыжников на международные старты. По ее мнению, это может произойти уже в следующем сезоне.

Ограничения на выступление россиян со стороны Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) были наложены в марте 2022 года. С того момента представители России отстранены от международных турниров.