Вяльбе назвала сроки возвращения российских лыжников на международные турниры

Вяльбе о возвращении россиян на мировые старты: Возможно, в следующем сезоне

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала сроки возвращения ее подопечных на международные старты. Об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

Она заявила, что планы подготовки спортсменов строятся с учетом международных стартов. «Наверное, что-то станет известно в конце апреля — начале мая. Возвращение, безусловно, состоится. В нашем случае, возможно, уже в следующем сезоне», — заявила Вяльбе.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вновь выступил против Вяльбе. По словам журналиста, функционер нагородила столько, что непонятно, как российские лыжники вернутся на мировую арену.

В апреле 2023 года Вяльбе высказалась о выступлении россиян на турнирах под нейтральным флагом. Специалист заявила, что в текущей ситуации запретит своим подопечным делать это.