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19:43, 11 марта 2025Спорт

Вяльбе назвала сроки возвращения российских лыжников на международные турниры

Вяльбе о возвращении россиян на мировые старты: Возможно, в следующем сезоне
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Елена Вяльбе

Елена Вяльбе. Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала сроки возвращения ее подопечных на международные старты. Об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

Она заявила, что планы подготовки спортсменов строятся с учетом международных стартов. «Наверное, что-то станет известно в конце апреля — начале мая. Возвращение, безусловно, состоится. В нашем случае, возможно, уже в следующем сезоне», — заявила Вяльбе.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вновь выступил против Вяльбе. По словам журналиста, функционер нагородила столько, что непонятно, как российские лыжники вернутся на мировую арену.

В апреле 2023 года Вяльбе высказалась о выступлении россиян на турнирах под нейтральным флагом. Специалист заявила, что в текущей ситуации запретит своим подопечным делать это.

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