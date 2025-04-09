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14:38, 9 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме прокомментировали задержание сотрудницы российского МИД во Франции

Депутат Журова: Сотрудницу МИД России во Франции могли задержать из-за ноты
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Нужно разбираться, что было с документами у сотрудницы российского МИД, задержанной во Франции, так как без этих деталей оценить ситуацию сложно, сказала зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Комментарием она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что погранслужба Франции задержала сотрудницу МИД России. У нее изъяли компьютер и телефон, она провела сутки в пограничной зоне, но в итоге французская сторона разрешила ей въезд. По словам представителя МИД России Марии Захаровой, в связи с инцидентом в МИД был вызван посол Франции, а французской стороне была направлена нота протеста.

«Надо разбираться, что там конкретно произошло. Если она дипломатический сотрудник, ей вообще там и виза не нужна, смотря, какой у нее паспорт, есть ли какая-то на нее нота, например, персональная. У меня в свое время была нота, и пока с этой нотой разбирались, меня пять часов на границе Франции держали, хотя у меня был специальный паспорт Парламентской ассамблеи Совета Европы и много чего. Без этих подробностей крайне сложно оценить ситуацию», — поделилась Журова.

Депутат добавила, что любая страна на границе может задержать человека, попросить его компьютер и телефон для проверки даже при наличии визы.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал западные страны усилить давление на Россию, чтобы «заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров по Украине». Бывший президент Франции Франсуа Олланд также заявлял, что с российским лидером можно договориться, но для этого нужны какие-либо рычаги воздействия.

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