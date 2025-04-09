Захарова: Иностранное присутствие может привести к столкновению с НАТО

Любое иностранное присутствие на Украине независимо от флага будет рассматриваться Россией как угроза и может привести к прямому столкновению с НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, такое развитие событий на Украине несет риск прямого боестолкновения участников подобных миссий от отдельных членов НАТО, а значит, и всего альянса с Россией.

Дипломат подчеркнула, что Киев ждет от своих европейских союзников конкретных шагов по отправке их войск, что на практике будет означать вступление соответствующих стран в конфликт на стороне Украины.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи причислил ядерный арсенал и численность войск к стратегическим преимуществам России. Он отметил, что усиление Российской армии будет являться вызовом для НАТО.