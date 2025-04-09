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11:22, 9 апреля 2025Мир

Захарова назвала причину возможного прямого столкновения России и НАТО

Захарова: Иностранное присутствие может привести к столкновению с НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Jon Nazca / Reuters

Любое иностранное присутствие на Украине независимо от флага будет рассматриваться Россией как угроза и может привести к прямому столкновению с НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, такое развитие событий на Украине несет риск прямого боестолкновения участников подобных миссий от отдельных членов НАТО, а значит, и всего альянса с Россией.

Дипломат подчеркнула, что Киев ждет от своих европейских союзников конкретных шагов по отправке их войск, что на практике будет означать вступление соответствующих стран в конфликт на стороне Украины.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи причислил ядерный арсенал и численность войск к стратегическим преимуществам России. Он отметил, что усиление Российской армии будет являться вызовом для НАТО.

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