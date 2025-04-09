Захарова объяснила заявления Макрона перепадами атмосферного давления

Захарова: Противоречия в словах Макрона вызваны перепадами атмосферного давления

Слова президента Франции Эммануэля Макрона полны противоречий, это может быть вызвано перепадами атмосферного давления. Так объяснила его высказывания официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью телеканалу «Москва-24».

Ранее французский лидер сначала заявил о готовности вести переговоры с Россией от лица ЕС, а позднее призвал защитить Европу от РФ французским ядерным оружием.

«Заявления Макрона зависят либо от атмосферного давления, может быть, от явлений природы — не знаю. Может быть, ему что-то портит настроение. Мне кажется, есть какая-то взаимосвязь с чем-то, она просто еще не выявлена», — предположила Захарова.

Она напомнила, что до того, как Макрон начал «раскрывать над всеми ядерный зонтик», он активно требовал дать ему роль в переговорном процессе. «На следующий день начинается риторика о ядерном оружии, о том, что они всех готовы победить и разгромить, отправить куда-то свои контингенты», — удивилась представитель МИД РФ и призвала президента Франции определиться с мнением.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что Макрон и Европейский союз (ЕС) втайне от французов приближают войну. Он также язвительно прокомментировал заявления Владимира Зеленского о массированном развертывании французской армии на Украине.