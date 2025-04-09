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11:25, 9 апреля 2025Мир

Захарова рассказала о планах НАТО по Украине

Захарова: НАТО не подталкивает Украину к миру
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Североатлантический альянс не демонстрирует заинтересованности в содействии миру на Украине и не подталкивает Киев к этому. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Альянс не демонстрирует ни малейшего стремления настраивать своих марионеток на конструктивное ведение переговоров о заключении мирного соглашения. Напротив, Североатлантический альянс всеми силами подливает масла в огонь конфликта», — сказала она.

В подтверждение своих слов Захарова сослалась на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимости «сдвига линии фронта не на Восток, а на Запад».

2 февраля Рютте заявил, что фронт в конфликте на Украине движется «в неправильном направлении». Он отметил, что альянс должен сделать все необходимое, чтобы Россия не достигла своих целей.

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