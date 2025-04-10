Аналитик Меркурис: Российская армия использует беспилотники эффективнее ВСУ

Тактика применения беспилотников в Вооруженных силах России полностью сформировалась и не оставляет шанса противникам. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YоuTube-канале.

«Я много раз видел, что перед штурмом позиций, российская армия сначала отправит флот БПЛА по путям снабжения противника, отрезая их таким образом. Прошлым летом эту тактику хорошо отработали», — отметил эксперт. Данная тактика вновь отлично показала себя в Курской области в марте. Тогда ВСУ понесли тяжелейшие потери, добавил Меркурис.

Аналитик также отметил, что дроны стали одним из основных средств ведения боевых действий. Российская армия овладела новыми навыками намного лучше своего соперника, резюмировал Меркурис.

Ранее основатель американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс восхитился армией России. Так, по его словам, многие образцы высокоточного оружия производства Соединенных Штатов, включая противотанковые комплексы Javelin, реактивные системы залпового огня HIMARS, быстро теряют эффективность.

В конце марта американские СМИ написали, что российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95, которые способны нести ядерное оружие, стали ночным кошмаром для НАТО.