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19:11, 27 марта 2025Наука и техника

В США назвали российский самолет кошмаром для НАТО

TNI: Российский ракетоносец Ту-95 — ночной кошмар НАТО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95, которые способны нести ядерное оружие, стали ночным кошмаром для стран НАТО. Преимущества самолета назвали в публикации американского издания The National Interest (TNI).

«Ту-95 является одним из самых стойких символов советской военной авиации. Представленный в 1950-х годах, этот стратегический бомбардировщик дальнего действия остается основой Военно-воздушных сил России, что свидетельствует о его надежной конструкции и технологичности», — говорится в материале.

Отмечается, что использование модернизированных Ту-95МС в современных конфликтах указывает на актуальность самолета в эпоху доминирования беспилотников и реактивных бомбардировщиков. Ту-95 способны нести современные крылатые ракеты Х-101 и Х-555.

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В феврале издание 19FortyFive писало, что благодаря большой дальности полета и грузоподъемности Ту-95МС стал грозной ракетной платформой.

В ноябре 2024 года в «Ростехе» сообщили, что Ту-95МС с турбореактивными двигателями генерируют меньше тепла, чем реактивные самолеты. Поэтому они менее заметны для спутников.

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