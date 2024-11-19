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16:56, 19 ноября 2024Наука и техника

Названы преимущества российского «Медведя» с ракетами

«Ростех»: ракетоносец Ту-95МС менее заметен для спутников, чем Ту-160
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Турбовинтовые стратегические ракетоносцы Ту-95МС (по кодификации НАТО: Bear-H — «Медведь») экономически более выгодны, чем Ту-160 с реактивными двигателями. Преимущества самолета назвала госкорпорация «Ростех».

«По сравнению с реактивными стратегами у Ту-95МС есть ряд "козырей", которые делают его до сих пор незаменимым самолетом для дальней авиации. "Девяносто пятый" экономически более выгоден, чем его реактивный собрат Ту-160: потребляет меньше топлива и менее требователен к устройству аэродромов», — говорится в сообщении.

В госкорпорации добавили, что турбовинтовые двигатели Ту-95МС генерируют меньше тепла, чем реактивные. Поэтому «Медведь» менее заметен для спутников.

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Ранее в ноябре глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что совершенствование стратегического ракетоносца Ту-95МСМ продолжится с учетом опыта применения самолетов этого типа в ходе специальной военной операции. Модернизированная версия отличается повышенной боевой эффективностью.

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