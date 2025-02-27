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09:18, 28 февраля 2025Наука и техника

В США рассказали о преимуществах российского «Медведя»

19FortyFive: Большая дальность полета делает Ту-95 грозным самолетом
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Российский бомбардировщик Ту-95 (по кодификации НАТО: Bear — «Медведь») разработали в 1950-х годах, однако благодаря своим характеристикам он и сегодня остается грозным самолетом. Преимущества «Медведя» назвал обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд.

«Ту-95 часто "тестирует" средства противовоздушной обороны США и НАТО, особенно вблизи Аляски и Великобритании. Несмотря на то, что он громкий и заметный, большая дальность полета и грузоподъемность делают его грозной ракетной платформой», — рассказал автор.

Он напомнил, что первый полет Ту-95 состоялся в 1952 году, а производство самолетов продолжалось до 1993 года. Эти бомбардировщики могут остаться на вооружении до 2040-х годов.

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По словам Иствуда, Ту-95 отличается сверхбольшой дальностью полета и простотой конструкции. Его турбовинтовые двигатели потребляют меньше топлива, чем реактивные, и требуют меньше затрат на техобслуживание. Ту-95 могут нести различные крылатые ракеты, включая Х-55 и Х-101.

В ноябре 2024 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что совершенствование модернизированного ракетоносца Ту-95МСМ продолжится с учетом опыта применения самолетов этого типа в ходе специальной военной операции.

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