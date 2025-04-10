Бывший тренер российских борцов назвал позорным поведение Мамиашвили на чемпионате Европы

Бывший тренер российских борцов Тедеев назвал поведение Мамиашвили позорным

Бывший главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) назвал позорным поведение президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили на чемпионате Европы в Братиславе.

Тедеев заявил, что поведение Мамиашвили, а именно использование нецензурной лексики и обвинение спортсмена в предательстве, противоречит спортивным принципам. «Данный инцидент не только позорит лично руководителя федерации, но и наносит ущерб репутации всей России», — посчитал он.

Ранее стало известно, что Мамиашвили, награждая бывшего российского борца Чермена Валиева, который ныне представляет Албанию, назвал его предателем и употребил нецензурную лексику в адрес спортсмена. Отмечается, что скандал продолжил развиваться уже за кулисами.

На чемпионате Европы Валиев выиграл золото в весовой категории до 74 килограммов. В финале он оказался сильнее олимпийского чемпиона из России Заурбека Сидакова.