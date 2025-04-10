Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Будё-Глимт
Сегодня
19:45 (Мск)
Лацио
Лига Европы|1/4 финала. 1-й матч
Легия
Сегодня
19:45 (Мск)
Челси
Лига конференций|1/4 финала. 1-й матч
Лион
Сегодня
22:00 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Лига Европы|1/4 финала. 1-й матч
Рейнджерс
Сегодня
22:00 (Мск)
Атлетик Б
Лига Европы|1/4 финала. 1-й матч
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
22:00 (Мск)
Айнтрахт Ф
Лига Европы|1/4 финала. 1-й матч
13:13, 10 апреля 2025Спорт

Бывший тренер российских борцов назвал позорным поведение Мамиашвили на чемпионате Европы

Бывший тренер российских борцов Тедеев назвал поведение Мамиашвили позорным
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) назвал позорным поведение президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили на чемпионате Европы в Братиславе.

Тедеев заявил, что поведение Мамиашвили, а именно использование нецензурной лексики и обвинение спортсмена в предательстве, противоречит спортивным принципам. «Данный инцидент не только позорит лично руководителя федерации, но и наносит ущерб репутации всей России», — посчитал он.

Ранее стало известно, что Мамиашвили, награждая бывшего российского борца Чермена Валиева, который ныне представляет Албанию, назвал его предателем и употребил нецензурную лексику в адрес спортсмена. Отмечается, что скандал продолжил развиваться уже за кулисами.

На чемпионате Европы Валиев выиграл золото в весовой категории до 74 килограммов. В финале он оказался сильнее олимпийского чемпиона из России Заурбека Сидакова.

    Обсудить
    Последние новости

    «Средневековье». В Чечне на городской площади бросили тело подростка, напавшего на силовиков. Как на это отреагировали в России?

    Российские военные оценили винтовочные прицелы «Швабе»

    Россиянам упростили контроль здоровья

    Бывшего руководителя фирмы застройщика осудили за мошенничество на 2,3 миллиарда рублей

    Назван формат «Бессмертного полка» в 2025 году

    В НАТО обозначили позицию по Украине и Трампу

    Российские военные нанесли удар по гостинице с иностранными наемниками ВСУ в ДНР

    Участвующий в обмане судьи в отставке россиянин задержан и арестован

    В России заметно вырос спрос на один вид алкоголя

    Туриста нашли на пляже без признаков жизни с избитым до неузнаваемости лицом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше