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10:55, 10 апреля 2025Спорт

На церемонии награждения сменившего гражданство российского борца устроили скандал

Мамиашвили устроил скандал на церемонии награждения экс-россиянина Валиева
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Михаил Мамиашвили

Михаил Мамиашвили. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что почти устроил скандал на церемонии награждения сменившего гражданство бывшего российского борца Чермена Валиева, который ныне представляет Албанию, на чемпионате Европы в Братиславе. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Мамиашвили заявил, что сборная России готовила Валиева, а он с легкостью променял команду. «Ему все равно, какой флаг. Сегодня — албанский, завтра — болгарский», — посчитал он.

По информации Metaratings, Мамиашвили, награждая Валиева, назвал его предателем и употребил нецензурную лексику в адрес спортсмена. Отмечается, что скандал продолжил развиваться уже за кулисами.

На чемпионате Европы Валиев выиграл золото в весовой категории до 74 килограмм. В финале он оказался сильнее олимпийского чемпиона из России Заурбека Сидакова.

Валиев сменил гражданство в июне 2024 года.

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