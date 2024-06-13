МОК одобрил смену спортивного гражданства двум россиянам

МОК одобрил смену спортивного гражданства россиянам Тарадину и Валиеву

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил смену спортивного гражданства для ряда спортсменов к Играм-2024 в Париже. Об этом сообщил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс, слова которого приводит РИА Новости.

Всего страну сменили 11 атлетов. «Среди них Денис Тарадин (парусный спорт) из России на Кипр, Чермен Валиев (борьба) из России в Албанию», — заявил Адамс.

МОК допустил россиян и белорусов к Играм-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.