Капризов оформил дубль в первом матче после операции

Хоккеист «Миннесоты» Капризов оформил дубль в первом матче НХЛ после операции

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов оформил дубль в первом матче после операции. Статистика доступна на сайте лиги.

Хоккеист отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе Шаркс», который завершился победой «Уайлд» в овертайме со счетом 8:7. Также Капризов отметился голевой передачей. Россиянина назвали третьей звездой игрового дня в лиге.

Капризов принял участие в матче НХЛ впервые с 27 января. Тогда спортсмен получил травму, после чего ему провели операцию на нижней части тела.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне его признали лучшим новичком НХЛ.