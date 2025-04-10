Кремль раскрыл роль Украины в переговорах России и США в Стамбуле

Песков: Украина на переговорах делегаций России и США в Стамбуле не обсуждается

Ситуация вокруг Украины на переговорах российской и американской делегаций в Стамбуле не обсуждается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Тема регулирования конфликта на Украине не обсуждается делегациями на этих переговорах», — указал представитель Кремля.

Российско-американские переговоры начались в 10:00 по московскому времени в генконсульстве России в Стамбуле. Отмечается, что обсуждения проходят спокойно и в конструктивном ключе.

Российскую делегацию возглавляет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. Американскую команду на встрече представит заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Консультации будут посвящены нормализации функционирования дипломатических миссий.