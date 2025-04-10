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21:03, 10 апреля 2025Спорт

Лукашенко вспомнил об игре в хоккей с Гретцки

Лукашенко рассказал, что играл в хоккей в одной пятерке с Гретцки в 2010 году
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил, как играл в хоккей с канадским рекордсменом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйном Гретцки. Его слова приводит БелТА.

Лукашенко рассказал, что играл с Гретцки в одной пятерке в 2010 году, когда тот приезжал в Минск в качестве почетного гостя на Матч звезд КХЛ. Он добавил, что испытывает гордость от того, что предки канадца были из Белоруссии.

Ранее Лукашенко поздравил российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина с рекордом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. «Наш парень, русский человек», — заявил политик.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

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