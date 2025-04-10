Политолог оценил планы «коалиции желающих» послать войска на Украину

Политолог Марков: Только шесть стран могут направить войска на Украину

Российский политолог Сергей Марков оценил, какие западные страны могут послать свои войска на Украину. Об этом он высказался в Telegram.

Он напомнил, что из 30 стран, входящих в так называемую «коалицию желающих», послать свои войска на Украину готовы только шесть. Специалист оценил: среди этих государств — самые сильные армии Европы, Франция и Великобритания, а также балтийские страны.

Он добавил, что и во Франции, и в Британии, которые являются ядерными державами, у власти находятся не очень популярные у населения политики.

«Они себя называют "коалиция желающих". Россия их называет "коалиция оккупации"», — подчеркнул он.

Ранее шесть европейских стран заявили о готовности направить свои войска на Украину после заключения перемирия.