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20:09, 10 апреля 2025Мир

Шесть стран заявили о готовности отправить войска на Украину

AFP: Только шесть стран из коалиции желающих готовы направить войска на Украину
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Только шесть европейских стран заявили о готовности направить свои войска на Украину после заключения перемирия. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

«На данный момент около шести стран, в том числе Великобритания, Франция и страны Прибалтики, заявили, что готовы предоставить войска», — говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, для большинства из примерно 30 стран, входящих в «коалицию желающих», ключевой проблемой остается неопределенность целей развертывания войск. Кроме того, среди европейских чиновников по-прежнему нет понимания того, будут ли готовы Соединенные Штаты поддерживать размещенную на Украине группировку.

Ранее о возможных форматах отправки войск на Украину рассказала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

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