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20:07, 10 апреля 2025Спорт

Объявлен расширенный состав сборной «Россия 25» по хоккею

Объявлен расширенный состав сборной «Россия 25», которую возглавит Ротенберг
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Федерация хоккея России (ФХР) объявила расширенный состав сборной «Россия 25» по хоккею на майское турне. Список доступен в Telegram-канале организации.

В список не попали игроки команд, продолжающих участие в розыгрыше Кубка Гагарина. В него попали хоккеисты СКА, ЦСКА, «Металлурга», «Торпедо», «Северстали» и ряда других клубов. Возглавит сборную тренер СКА Роман Ротенберг.

В конце апреля команда проведет тренировочный сбор в Новогорске. Затем сборная сыграет пять матчей: 1 и 2 мая в Астане с Казахстаном, 5 и 6 мая в Тольятти и 8 мая в Минске — против Белоруссии.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила санкции в отношении сборной России и не допустила команду к чемпионату мира 2026 года. Российские хоккеисты не принимают участия в международных турнирах с конца февраля 2022 года.

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