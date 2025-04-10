Объявлен расширенный состав сборной «Россия 25» по хоккею

Объявлен расширенный состав сборной «Россия 25», которую возглавит Ротенберг

Федерация хоккея России (ФХР) объявила расширенный состав сборной «Россия 25» по хоккею на майское турне. Список доступен в Telegram-канале организации.

В список не попали игроки команд, продолжающих участие в розыгрыше Кубка Гагарина. В него попали хоккеисты СКА, ЦСКА, «Металлурга», «Торпедо», «Северстали» и ряда других клубов. Возглавит сборную тренер СКА Роман Ротенберг.

В конце апреля команда проведет тренировочный сбор в Новогорске. Затем сборная сыграет пять матчей: 1 и 2 мая в Астане с Казахстаном, 5 и 6 мая в Тольятти и 8 мая в Минске — против Белоруссии.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила санкции в отношении сборной России и не допустила команду к чемпионату мира 2026 года. Российские хоккеисты не принимают участия в международных турнирах с конца февраля 2022 года.