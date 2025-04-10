Овечкин назвал самый важный момент в жизни

Хоккеист Овечкин назвал самым важным моментом в жизни снайперский рекорд в НХЛ

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин назвал самый важный момент в жизни. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на телешоу «Доброе утро, Америка».

Хоккеист посчитал, что таким моментом для него стал снайперский рекорд в НХЛ. «Это был колоссальный момент для хоккея. Я до сих пор не могу поверить, что это произошло, это невероятное ощущение», — заявил он.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки. Россиянин забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

После этого НХЛ сделала прогноз на срок, когда рекорд Овечкина будет побит. В лиге посчитали, что это может случиться в сезоне-2034/2035.