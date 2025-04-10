Военный эксперт Кошкин назвал потери ВСУ в Курской области колоссальными

Потери Вооруженных силу Украины (ВСУ) в Курской области колоссальные, сообщил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин. Своей оценкой он поделился с «Лентой.ру».

«Мы знаем официальные цифры, которые Минобороны Российской Федерации представляет. С последней я помню ознакомлялся, может, дня два назад, было 73 тысячи потери. Это очень большие потери. Это говорит о мастерстве и героизме наших воинов, профессионализме командиров и, естественно, о том, что всем необходимым снабжаются Вооруженные силы Российской Федерации», — поделился эксперт.

Ранее стало известно, что военнослужащие ВС России занялись эвакуацией тел бойцов ВСУ с приграничных территорий Курской области и счет идет на десятки тысяч человек.

До этого военком из украинского Ровно Юрий Ковалюк заявил, что не пустит сына в армию из-за бездумных потерь на фронте со стороны ВСУ.

