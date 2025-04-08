Военком из Украины отказался пускать в армию своего сына по одной причине

Военком из Ровно заявил, что не пустит сына в армию из-за бездумных потерь

Военком из Ровно Юрий Ковалюк заявил, что не пустит сына в армию из-за бездумных потерь на фронте со стороны Украины. Об этом он заявил в интервью изданию «Четвертая власть».

«Понимаете, я сам видел, как оно происходит. Есть такие командиры, что они (...) бездумно клали батальонами», — заявил военком.

Ковалюк также отметил, что его сын в этом году закончил университет во Львове. «Я его не пущу в армию, это все уже, хватит. Сыну 22 года», — добавил он.

Ранее глава другого военкомата Украины — Пологовского — Виктор Юрчук заявил, что работать в военкомате сложнее, чем воевать. По его словам, сложность работы состоит в том, чтобы выполнить поставленный начальством план.