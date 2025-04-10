Россиянка получила соцконтракт и открыла зоогостиницу

Жительница Приморья Инна Маршалко получила соцконтракт и открыла зоогостиницу

Жительница города Артема в Приморском крае Инна Маршалко получила соцконтракт и открыла зоогостиницу. Соответствующий материал публикует «Российская газета».

Россиянка, которая известна в городе как кинолог и дрессировщик, заключила социальный контракт с правительством Приморского края для развития бизнеса в 2024 году. На полученные средства Маршалко приобрела оборудование для вольеров, материалы для пошива лежанок, игрушки для животных и другие необходимые изделия.

«Для меня главное — это забота о каждом питомце, ведь я знаю, как важно доверие хозяев, когда они оставляют своих любимцев под присмотром», — поделилась владелица зоогостиницы.

При этом женщина подчеркнула, что активно занимается развитием своего дела, а также регулярно посещает тренинги и семинары.

Ранее в апреле более сотни редких животных спасли от гибели школьники на Дальнем Востоке.