Сменивший гражданство российский борец прокомментировал скандал на церемонии награждения

Борец Валиев заявил, что Мамиашвили назвал его предателем на чемпионате Европы

Сменивший гражданство бывший российский борец Чермен Валиев, который ныне представляет Албанию, прокомментировал скандал на церемонии награждения на чемпионате Европы в Братиславе. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что во время мероприятия президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал его предателем. «Я пытался поговорить с ним после церемонии, но организаторы увели меня», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Мамиашвили, награждая Валиева, назвал его предателем и употребил нецензурную лексику в адрес спортсмена. Отмечается, что скандал продолжил развиваться уже за кулисами.

На чемпионате Европы Валиев выиграл золото в весовой категории до 74 килограммов. В финале он оказался сильнее олимпийского чемпиона из России Заурбека Сидакова.