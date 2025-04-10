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15:51, 10 апреля 2025Спорт

Сменивший гражданство российский борец прокомментировал скандал на церемонии награждения

Борец Валиев заявил, что Мамиашвили назвал его предателем на чемпионате Европы
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Arlette Bashizi / Reuters

Сменивший гражданство бывший российский борец Чермен Валиев, который ныне представляет Албанию, прокомментировал скандал на церемонии награждения на чемпионате Европы в Братиславе. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что во время мероприятия президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал его предателем. «Я пытался поговорить с ним после церемонии, но организаторы увели меня», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Мамиашвили, награждая Валиева, назвал его предателем и употребил нецензурную лексику в адрес спортсмена. Отмечается, что скандал продолжил развиваться уже за кулисами.

На чемпионате Европы Валиев выиграл золото в весовой категории до 74 килограммов. В финале он оказался сильнее олимпийского чемпиона из России Заурбека Сидакова.

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