Суд оштрафовал рэпера Апачева за вандализм в Судже после освобождения от ВСУ

Промышленный суд Курска оштрафовал рэпера Апачева за вандализм в Судже

Промышленный суд Курска оштрафовал рэпера Акима Апачева (настоящая фамилия — Гасанов) за вандализм в Судже после освобождения города от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Курской области.

Как сообщили в суде, рэпера признали виновным по части третьей статьи 20.1 КоАП — «Мелкое хулиганство». Апачеву назначили штраф в 70 тысяч рублей. Сам рэпер в суд не явился, на заседании присутствовал его адвокат.

«Апачев обжаловать постановление суда не будет, блогер сожалеет, что выбрал неверную лингвистическую формулировку», — передали в суде позицию адвоката рэпера, Игоря Манаенкова.

Сам рэпер в Telegram подтвердил, что обжаловать штраф не намерен и отметил, что суд рассматривает еще одно дело в его отношении. «Продолжаются процессуальные действия в отношении нарушения мной запрета на въезд в Суджинский район (район называется Суджанским — прим. Ленты.ру). Эту ответственность тоже принимаю. Об остальных административных или уголовных в отношении меня дел я не осведомлен», — написал блогер.

Сообщения о поездке Апачева в Суджу появились 23 марта. Действия рэпера вызвали возмущение как простых россиян, так и общественных деятелей. Боксер Александр Поветкин вызвал его на поединок. Апачев критиковал жителей Курской области за негативные комментарии в свой адрес, но позже извинился.