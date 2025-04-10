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18:36, 10 апреля 2025Наука и техника

Раскрыты данные о двух складных смартфонах Apple

9to5Mac: Apple выпустит сразу два складных iPhone в 2026 году
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Аналитик Haitong International Securities Джефф Пу предсказал выход сразу двух складных смартфонов Apple. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Свой прогноз Пу изложил в исследовательской заметке для инвесторов, с которой ознакомилась редакция медиа. В материале специалист рассказал, что Apple готовит сразу два складных смартфона. Первым окажется 7,8-дюймовый девайс под условным названием iPhone Fold. Вторым — 18,8-дюймовый гаджет, который будет выполнять функции смартфона и планшета.

Джефф Пу уверен, что массовое производство устройств начнется в четвертом квартале 2026 года. Соответственно, тогда же Apple должна анонсировать новые девайсы и назвать сроки выхода в продажу. Аналитик заметил, что на это указывают раскрытые сведения о цепочках поставок.

Журналисты 9to5Mac заметили, что о складном устройстве с большой диагональю еще в декабре рассказывал обозреватель Bloomberg Марк Гурман. При этом в начале апреля Гурман уточнил, что первый складной гаджет от Apple появиться не раньше 2027 или 2028 года.

Ранее опрошенные телеканалом CNN эксперты подсчитали, что если iPhone начнут собирать в США, его цена вырастет в три раза. Так, аналитик инвестиционной компании Wedbush Securities Дэн Айвс заявил, что аппарат будет стоить дороже 3500 долларов, или около 296 тысяч рублей.

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