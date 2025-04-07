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14:38, 7 апреля 2025Наука и техника

Apple выпустит стеклянный смартфон к юбилею iPhone

Bloomberg: Apple выпустит стеклянный смартфон в честь 20-летия iPhone
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

В честь 20-летней годовщины с выхода первого iPhone компания Apple представит уникальный смартфон. Об этом сообщает Bloomberg.

Авторитетный инсайдер Марк Гурман рассказал, что Apple собралась ярко отметить 20-летие с момента выхода своего первого смартфона, которое придется на 2027 год. Гурман пообещал, что корпорация разработает «дерзкий» iPhone Pro, который будет иметь «совершенно новый дизайн».

Специалист выяснил, что «юбилейный» смартфон будет преимущественным образом изготовлен из стекла. Актуальные iPhone имеют стеклянные дисплей и заднюю панель. Марк Гурман заметил, что смартфон из стекла мечтал создать бывший главный дизайнер Apple Джонни Айв.

В материале говорится, что вместе с новым устройством Apple может представить свой первый складной смартфон. Если компания будет придерживаться прежних наименований, то в 2027 году она выпустит линейку iPhone 17.

Журналисты издания MacRumors напомнили, что в честь 10-летия с выхода первого iPhone в 2017 году американский IT-гигант представил iPhone X. Этот был первый аппарат бренда с OLED-дисплеем, также гаджет остался без кнопки Home.

В начале марта журналисты Bloomberg рассказали, что в 2025 году Apple запланировала радикальный дизайн iOS, iPadOS и macOS. Новые версии операционных систем (ОС) получат «обновление стиля иконок, меню, приложений, окон и системных кнопок».

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